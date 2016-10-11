СБУ затримала бойовика "Філа", ще один "ДНРівець" здався сам

Бойовика так званої "ДНР" на прізвисько "Філ", який вів розвідку позицій українських підрозділів на Маріупольському напрямку, взято під варту.

Його затримали представники Служби безпеки й Збройних сил України, повідомляє СБУ.

За даними відомства, 35-річний мешканець Авдіївки з 2014 року брав участь у бойових діях на стороні терористів поблизу Слов'янська, Широкиного, Саханки, Савур-Могили – і ватажки терористів неодноразово відзначали його "нагородами".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Затриманого бойовика взято під варту відповідно до ст. 208 КПК України.

Крім того, СБУ повідомляє, що ще один колишній бойовик – мешканець одного з райцентрів Донецької області – скористався програмою "На тебе чекають вдома" та добровільно звернувся до правоохоронців.

Він влітку 2014 року вступив на службу до підрозділу охорони т.зв. "ДНР", охороняв військові об’єкти й казарми бойовиків у Донецьку, участі у бойових діях не брав.

Однак чоловік розчарувався в "ідеях новоросії" через відсутність дисципліни та грошового забезпечення, негативне ставлення командирів до бойовиків – і взимку 2016 року залишив "службу" та переховувався у знайомих в обласному центрі.

Згодом він вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію за програмою "На тебе чекають вдома".

Правоохоронці перевіряють свідчення колишнього бойовика у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Якщо досудове слідство не виявить складу тяжких злочинів у його діях, чоловік може розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності.