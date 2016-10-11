СБУ затримала бойовика "Філа", ще один "ДНРівець" здався сам

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 15:00

Бойовика так званої "ДНР" на прізвисько "Філ", який вів розвідку позицій українських підрозділів на Маріупольському напрямку, взято під варту.

Його затримали представники Служби безпеки й Збройних сил України, повідомляє СБУ.

За даними відомства, 35-річний мешканець Авдіївки з 2014 року брав участь у бойових діях на стороні терористів поблизу Слов'янська, Широкиного, Саханки, Савур-Могили – і ватажки терористів неодноразово відзначали його "нагородами".

СБУ затримала бойовика, неодноразово нагородженого ватажками терористів за вбивства українців

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Затриманого бойовика взято під варту відповідно до ст. 208 КПК України.

Крім того, СБУ повідомляє, що ще один колишній бойовик – мешканець одного з райцентрів Донецької області – скористався програмою "На тебе чекають вдома" та добровільно звернувся до правоохоронців.

Він влітку 2014 року вступив на службу до підрозділу охорони т.зв. "ДНР", охороняв військові об’єкти й казарми бойовиків у Донецьку, участі у бойових діях не брав.

Однак чоловік розчарувався в "ідеях новоросії" через відсутність дисципліни та грошового забезпечення, негативне ставлення командирів до бойовиків – і взимку 2016 року залишив "службу" та переховувався у знайомих в обласному центрі.

Згодом він вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію за програмою "На тебе чекають вдома".

Правоохоронці перевіряють свідчення колишнього бойовика у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Якщо досудове слідство не виявить складу тяжких злочинів у його діях, чоловік може розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності.

Теми: Донбас тероризм АТО СБУ
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Коментарі — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 15:34
Попередній комент стосується того, який добровільно здався
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 15:32
Допитати про все, до найменших дрібниць, а потім відпускати
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