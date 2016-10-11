В деле о диктаторстве Януковича до сих пор нет подозреваемых – Соболев

Председатель парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что в деле о предоставлении Конституционным судом "диктаторских" полномочий Виктору Януковичу пока нет подозреваемых.



Об этом он сказал на заседании комитета во вторник, сообщает "Укринформ".



"Расследование по делу по судьям Конституционного суда, которые дали Януковичу диктаторские полномочия, началось более двух лет назад, и по нему до сих пор нет подозреваемых", – говорит Соболев.



"Эти судьи продолжают работать в Конституционном суде, один из них, Юрий Баулин даже возглавляет суд. Это является огромным приговором многим нашим делам", – добавил нардеп.



По его словам, отвечая на запрос по этому делу, в Генпрокуратуре отметили, что "проводят необходимые следственные мероприятия".

Как известно, сразу после смены власти в 2014 году парламент принял постановление, в котором речь шла о том, что в 2010 году судьи КСУ позволили Виктору Януковичу узурпировать власть.

Депутаты решили, что судьи нарушили присягу и должны быть освобождены от должностей. Рада также заменила свою квоту в КСУ, и предложила съезду судей и президенту сделать то же самое.

Когда украинцы выбрали президентом Петра Порошенко, он мог заменить судей Конституционного суда, но этого делать не стал. Почему? "Украинская правда" разбиралась в этом в материале "Президент- "консерватор". Почему Порошенко обрастает конфликтами".