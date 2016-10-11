У справі про диктаторство Януковича досі немає підозрюваних – Соболєв

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 18:13

Голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що у справі щодо надання Конституційним судом "диктаторських" повноважень Віктору Януковичу досі немає підозрюваних.

Про це він сказав на засіданні комітету у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

"Розслідування у справі по суддям Конституційного суду, які дали Януковичу диктаторські повноваження, розпочалось більше двох років тому, і по ньому досі немає підозрюваних", – каже Соболєв.

"Ці судді продовжують працювати у Конституційному суді, один з них, Юрій Баулін навіть очолює суд. Це є величезним вироком багатьом нашим справам", – додав нардеп.

За його словами, відповідаючи на запит стосовно цієї справи, у Генпрокуратурі зазначили, що "проводяться необхідні слідчі заходи".

Як відомо, одразу після зміни влади у 2014 році парламент ухвалив постанову, де мова йшла про те, що 2010 року судді КСУ дозволили Віктору Януковичу узурпувати владу.

Депутати вирішили, що судді порушили присягу і мають бути звільнені. Рада навіть замінила свою квоту в КСУ, і запропонувала з’їзду суддів та президенту зробити те саме.

Коли українці обрали президентом Петра Порошенка, він міг замінити суддів Конституційного суду, але цього робити не став. Чому? "Українська правда" розбиралась у цьому в матеріалі "Президент-"консерватор". Чому Порошенко обростає конфліктами".

Теми: Янукович
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Коментарі — 1
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IP: 46.175.78.---vik735211.10.2016 19:37
Егоре, в той час, коли ми стояли на Майдані, нинішня влада домовлялась. Домовлялась з Януковичем, з Азаровим, з Путіним та олігархами. Тому і тягнулося все це дійство з піснями та танцями так довго. Але коли вже домовилися, то схоже була спроба через розстріл сотень людей зробити щеплення, щоб після захоплення влади не мати клопоту. Нічого і нікому з бувших не буде. Винних в розстрілі не знайдуть до тих пір, поки ці "рехворматори" не будуть викинуті з владних кабінетів.
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