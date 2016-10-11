В ОБСЕ заявляют, что миссии не везде обеспечили условия для мониторинга

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 18:20

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что имеет ограниченный доступ к участку разведения Петровское-Богдановка.

Об этом говорится в сообщении СММ на Facebook.

"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка — ВСУ, "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в заявлении.

Согласно информации, наблюдатели готовы осуществлять мониторинг, но им нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", - отметили в миссии.

Как известно, Украина обеспокоена тем, что миссия ОБСЕ не круглосуточно мониторит и верифицирует процесс разведения сил от линии разграничения на трех согласованных участках на Донбассе.

Украинская правда

Темы: АТО ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник 11 октября 2016, 16:02
СБУ задержала боевика "Фила", еще один "ДНРовец" сдался сам 11 октября 2016, 15:00
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 11 пострадали - штаб 11 октября 2016, 12:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина хочет отставки президента ПАСЕ, который дружит с Кремлем
НАПК и Госспецсвязь никак не определяется, у кого ключи к е-декларированию
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Все новости
Гастро-новости

5 новых заведений во Львове, которые стоит посетить

Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов