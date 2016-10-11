В ОБСЕ заявляют, что миссии не везде обеспечили условия для мониторинга

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что имеет ограниченный доступ к участку разведения Петровское-Богдановка.

Об этом говорится в сообщении СММ на Facebook.

"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка — ВСУ, "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в заявлении.

Согласно информации, наблюдатели готовы осуществлять мониторинг, но им нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", - отметили в миссии.

Как известно, Украина обеспокоена тем, что миссия ОБСЕ не круглосуточно мониторит и верифицирует процесс разведения сил от линии разграничения на трех согласованных участках на Донбассе.

Украинская правда