В ОБСЄ заявляють, що місії не скрізь забезпечили умови для моніторингу

00
0
Вівторок, 11 жовтня 2016, 18:20

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що має обмежений доступ до ділянки розведення Петрівське-Богданівка.

Про це йдеться у повідомленні СММ на Facebook.

"Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано у заяві.

Згідно з інформацією, спостерігачі готові здійснювати моніторинг, але їм потрібний доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", - зазначили у місії.

Як відомо, Україна стурбована, що місія ОБСЄ не цілодобово моніторить і верифікує процес розведення сил від лінії розмежування на трьох погоджених ділянках на Донбасі.

Українська правда

Теми: АТО ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Місія ОБСЄ моніторить лише вдень і допускає фальсифікації – джерело 11 жовтня 2016, 16:02
СБУ затримала бойовика "Філа", ще один "ДНРівець" здався сам 11 жовтня 2016, 15:00
За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, 11 постраждали – штаб 11 жовтня 2016, 12:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля
НАЗК і Держспецзв'язок ніяк не визначаться, в кого ключі до е-декларування
Місія ОБСЄ моніторить лише вдень і допускає фальсифікації – джерело
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном
Усі новини
Відео

Письменники, яких додали у програми початкової школи, записали відео для учнів

Комедійні фото

Як позіхає лев і співає жирафа?