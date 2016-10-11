В ОБСЄ заявляють, що місії не скрізь забезпечили умови для моніторингу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що має обмежений доступ до ділянки розведення Петрівське-Богданівка.

Про це йдеться у повідомленні СММ на Facebook.

"Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано у заяві.

Згідно з інформацією, спостерігачі готові здійснювати моніторинг, але їм потрібний доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", - зазначили у місії.

Як відомо, Україна стурбована, що місія ОБСЄ не цілодобово моніторить і верифікує процес розведення сил від лінії розмежування на трьох погоджених ділянках на Донбасі.

Українська правда