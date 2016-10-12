На границе с Польшей в очередях стоят больше 900 авто
По состоянию на 22:00 11 октября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 920 автомобилей.
Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на странице в Facebook.
В частности, в пункте пропуска "Устилуг" застряли 400 машин, "Ягодин авто" – 300, "Рава-Руська" – 100, "Угринов" – 80, "Шегини" – 40.
В ПП "Краковец", "Смильница" и "Грушев" очередей не зафиксировано.
На границе с Румынией в ПП "Порубное" стоят 10 авто.
На границе с Молдовой, Словакией и Венгрией автомобильных очередей нет.