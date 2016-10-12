На кордоні з Польщею в чергах стоять більше 900 авто

Станом на 22:00 11 жовтня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 920 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України на сторінці в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" застрягли 400 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 100, "Угринів" - 80, "Шегині" - 40.

У ПП "Краковець", "Смільниця" і "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 10 авто.

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною автомобільних черг немає.