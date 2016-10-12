На кордоні з Польщею в чергах стоять більше 900 авто

00
0
Середа, 12 жовтня 2016, 00:38

Станом на 22:00 11 жовтня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 920 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України на сторінці в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" застрягли 400 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 100, "Угринів" - 80, "Шегині" - 40.

У ПП "Краковець", "Смільниця" і "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 10 авто.

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною автомобільних черг немає.

Теми: Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Airbus вимагає від Польщі компенсації 11 жовтня 2016, 15:45
Санкції ЄС проти Росії мають бути продовжені - керівник Бюро нацбезпеки Польщі 10 жовтня 2016, 20:41
Україна поскаржилася Польщі на плюндрування пам’ятника воїнам УПА 10 жовтня 2016, 15:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини
ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради
Український безвіз не винесли на затвердження Європарламенту в жовтні
Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля
Усі новини
Доведено Нобелівкою

Голод – тітка, причому любляча

Відео

"Знайди Ервіна" – кримські татари провели акцію біля Кремля