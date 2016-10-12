Левочкина предлагает ПАСЕ резолюцию о плохом расследовании событий Майдана

00
0
Среда, 12 октября 2016, 10:46

Народный депутат Юлия Левочкина, которая является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте "Оппозиционного блока", предлагает признать системное нарушение Украиной прав человека из-за некачественного расследования событий на Майдане и одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Проект соответствующей резолюции, зарегистрированной депутатом в Страсбурге во время осенней сессии ассамблеи, имеется в распоряжении корреспондент "Европейской правды".

В документе не указан полный перечень авторов проекта решения, однако отмечается, что проект Левочкиной поддержали другие представители ассамблеи.

"В течение более чем двух лет украинское правительство не смогло обеспечить беспристрастное и эффективное расследование этих событий, несмотря на требования статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в документе.

Предлагается направить в Киев официальный призыв ассамблеи относительно расследования событий на Майдане и в Одессе, чтобы "принудить" Украину использовать все имеющиеся механизмы для такого расследования.

 

Также предлагается заявить от имени ассамблеи, что в Украине происходит неправомерное "внешнее вмешательство" в юридические процедуры.

Пока не понятно, когда этот документ может быть поставлен на рассмотрение и произойдет ли это вообще. В повестке дня ПАСЕ на октябрь его нет, также для вынесения в зал он должен быть одобрен профильными комитетами, чего пока не произошло.
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар
Левочкина предлагает ПАСЕ резолюцию о плохом расследовании событий Майдана
Мэр Бучи уверяет, что может доказать невиновность и не покинет Украину
Рядом с Крымом затонул российский кран. Есть погибшие
Все новости
Видео

"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля

Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио