В Одесе шторм – падают деревья и краны, некоторые вузы не работают

В одесской Аркадии из-за сильного ветра рухнул строительный кран.

Это произошло утром 12 октября прямо у входа на центральную аллею, пишет "Думская".

По данным полиции, никто из людей не пострадал.

Однако конструкция повредила крышу ресторана, арку, припаркованный автомобиль, а также контактную сеть троллейбусов по улице Генуэзской.

"Одесгорэлектротранс" сообщает, что около 09:10 из-за падения крана и перебоев в подаче высокого напряжения электроэнергии в районе площади 10-го Апреля и прилегающих улиц, временно приостановилось движение троллейбусных маршрутов № 5, 7, 9, 10, 11.

Движение троллейбусов данных маршрутов организовано на участке от Таирово до площади Толбухина и от Привокзальной площади в направлении центральной части города.

Как сообщил очевидец "Одесскому паблику", на Фонтанской дороге, 110, возле 8-й больницы, также упал кран.

Кроме того, около 9 утра ветка упала на провода в районе проспекта Маршала Жукова, повредив контактную сеть трамвайного маршрута №13.

А трамвай №27, соединяющий железнодорожный вокзал и Рыбпорт, по техническим причинам временно ходит по укороченному маршруту – лишь до Черноморки.

Также, как сообщают очевидцы в "Одесском паблике", на Пересыпи упало сразу пять тополей, а в центре города, на улице Успенской, дерево рухнуло на автомобиль.

Кроме того, сообщается о нескольких поваленных деревьях на Фонтанской дороге. На 5-й станции Большого Фонтана дерево упало на два припаркованных автомобиля.

На улице Варненская дерево упало на два автомобиля, никто не пострадал, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

Ряд одесских учебных заведений, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В то же время, коммунальные школы и детские сады работают в обычном режиме. Правда, примерно половина учащихся все же осталась дома, пишет "Думская".

В селе Новосельское Ренийского района Одесской области 53 частных домохозяйства затопило в результате дождя, сообщила пресс-служба облуправления ГСЧС.

Кроме того, в городе Вилково затоплен частный дом на Придунайской улице, 7.

В городе Черноморск на улице Садовая дерево упало на проезжую часть дороги в частном секторе. Обошлось без пострадавших.

Везде работают спасатели.

По состоянию на 11 утра среды по всей территории области – сильный порывистый ветер до 15-20 м/с, по югу области и в центральных районах слабый дождь, на севере без осадков.

Как известно, 20 сентября в Одессе из-за ливней были потоп и пробки на дорогах.

Алена Рощенко ,УП