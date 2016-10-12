В Одесі шторм – падають дерева й крани, деякі вузи не працюють

В одеській Аркадії через сильний вітер упав будівельний кран.

Це сталося вранці 12 жовтня просто біля входу на центральну алею, пише "Думская".

За даними поліції, ніхто з людей не постраждав.

Однак конструкція пошкодила дах ресторану, арку, припаркований автомобіль, а також контактну мережу тролейбусів на вулиці Генуезькій.

"Одесміськелектротранс" повідомляє, що близько 09:10 через падіння крана й перебоїв у подачі високої напруги електроенергії в районі площі 10-го Квітня й прилеглих вулиць, тимчасово призупинився рух тролейбусних маршрутів № 5, 7, 9, 10, 11.

Рух тролейбусів даних маршрутів організовано на ділянці від Таірове до площі Толбухіна й від Привокзальної площі в напрямку центральної частини міста.

Як повідомив очевидець "Одесскому паблику", на Фонтанській дорозі, 110, біля 8-ї лікарні, також упав кран.

Крім того, близько 9 ранку гілка впала на дроти у районі проспекту Маршала Жукова, пошкодивши контактну мережу трамвайного маршруту №13.

А трамвай №27, який сполучає залізничний вокзал і Рибпорт, із технічних причин тимчасово ходить укороченим маршрутом – лише до Чорноморки.

Також, як повідомляють очевидці в "Одесском паблике", на Пересипі впало одразу п'ять тополь, а в центрі міста, на вулиці Успенській, дерево звалилося на автомобіль.

Крім того, повідомляється про декілька повалених дерев на Фонтанській дорозі. На 5-й станції Великого Фонтану дерево впало на два припарковані автомобілі.

На вулиці Варненська дерево впало на два автомобілі, ніхто не постраждав, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в обсті.

Низка одеських навчальних закладів, включаючи національний університет імені Мечникова, скасував заняття у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Водночас, комунальні школи й дитячі садки працюють у звичайному режимі. Щоправда, приблизно половина учнів все ж залишилася вдома, пише "Думская".

У селі Новосільське Ренійского району Одеської області 53 приватних домогосподарства затопило у результаті дощу, повідомила прес-служба облуправління ДСНС.

Крім того, у місті Вилкове затоплено приватний будинок на Придунайській вулиці, 7.

У місті Чорноморськ на вулиці Садова сталося падіння дерева на проїжджу частину дороги в приватному секторі. Обійшлося без постраждалих.

Усюди працюють рятувальники.

Станом на 11 ранку середи по всій території області – сильний поривчастий вітер до 15-20 м/с, по півдню області та в центральних районах слабкий дощ, на півночі без опадів.

Як відомо, 20 вересня в Одесі через зливи були потоп і затори на дорогах.

Олена Рощенко, УП