Геращенко: Если представителям ЕП опасно ехать на Донбасс, о выборах не идет

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Среда, 12 октября 2016, 11:47

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявляет, что ни о каких выборах на оккупированных территориях пока не идет, и Украина настаивает на решении вопросов безопасности сначала.

Об этом Геращенко написала в своем Facebook, комментируя реакцию людей на заявления президента Франции Франсуа Олланда о том, что сначала должны состояться выборы, а потом Украина должна возобновить контроль над границей.

"Утром смотрю ленту новостей в ФБ и вижу, как слова французского президента по Донбассу возмутили Интернет. На самом деле, он не сказал ни одного нового слова", - написала она.

"Это позиция Франции и Германии, олицетворяет позицию ЕС", - написала она.

Геращенко отметила, что Олланд подчеркнул, что выборы должны состояться по украинскому законодательству и международным стандартам.

"Украинская позиция, которую мы отстаиваем на всех уровнях, реалистичная, а не фантастическая и несколько иная: безопасность (не неделя без огня, а выполнение блока по безопасности полностью, вместе с выводом иностранного оружия и техники); гуманитарный блок (освобождение всех незаконно удерживаемых, без всякого непристойного шантажа амнистии, которая должна вступить в силу только с политическим блоком); граница (СММ ОБСЕ должно быть на границе уже сейчас!); политический блок (выборы по украинскому законами и международным наблюдением)", - отметила Геращенко.

"На этом стоим", - добавила она.

Геращенко отметила, что выборы должны состояться с европейскими наблюдателями.

"Если сегодня депутатам Европарламента и сотрудникам ЕП и национальных парламентов запрещено посещать Донбасс из соображений безопасности, то ни о каких выборах там не может быть и речи", - подчеркнула она.

"В Минске в политгруппе нет ни одного компромисса по модальностям, так называемые "праймериз" в ОРДЛО прошли по кремлевскому сценарию, а не по украинским законам, поэтому ни о каких выборах ближайшей перспективы не может быть и речи", - отметила Геращенко.

"Это реалистичный подход настоящего, а не на бумаге - урегулирования конфликта", - пояснила она.

Темы: Донбасс
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець12.10.2016 12:32
Молодець!!! Ті європейці тільки добрі аби язика чесати але конкретних дій від них не дочекаєшся! Обіцяли безпеку кордонів і підписали будапештський меморандум але якщо від США ще якусь підтримку й отримуємо як підписанта безпеки то Британці взагалі запхали собі той меморандум в дупу. Україна має бути не тільки найбільшою країною в Європі географічно але й політично! для цього треба розвивати армії, анулювати будапештський меморандум оскільки як мінімум дві сторони - Великобританія та Росія його не дотримуються а остання взагалі стала агресором, взяти на озброєння ядерну зброю а хай попробують тепер дорікнути і гнати Росію геть з українських територій а європейців заставити рахуватись з нами як з рівними а не як жебраками.
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