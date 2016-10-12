СБУ: на Полтавщине воры сливали госнефть на миллионы гривен

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Среда, 12 октября 2016, 12:25

На Полтавщине СБУ задержала преступную группировку, которая крала государственную нефть в особенно крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

"Одна из коммерческих структур Полтавщины подписала соглашение на поставку углеводородов с двумя нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Харьковской и Днепропетровской областях. Ловкий директор фирмы договорился с водителями, которые перевозили государственную нефть, отбирать часть сырья при ее транспортировке", - сказано в сообщении.

Указывается, что нефть сливали в заранее арендованные резервуары.

 
Фото: сбу

"Каждый раз водители сливали от пяти до десяти кубометров углеводородов. Таким образом ежемесячно злоумышленники наносили государству ущерб от 1,5 до 2 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "кража в особо крупных размерах".

 
фото: сбу

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрание злоумышленникам меры пресечения.

Украинская правда

Темы: СБУ криминал Полтава
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