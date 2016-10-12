Глава облсовета предположил, что Закарпатье может и не быть в составе Украины
Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис во время интервью заявил, что Кабмину нужно больше уделять внимания Закарпатской области, если он хочет видеть ее в составе Украины.
Об этом он сказал во время интервью, текст которого опубликован на сайте Закарпатского облсовета.
Говоря о дорогах, Ривис возмутился, что соседской Львовской области выделяется больше средств из бюджета.
Он рассказал, что Закарпатский облсовет обращался в Министерство инфраструктуры, к премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде с тем, чтобы Закарпатье включили в эксперимент, согласно которому средства с перевыполнений поступлений от таможни шли на развитие наших дорог.
По словам Ривис, министерство отказало.
"И вот сакраментальная фраза заместителя министра: "Если мы будем предоставлять Вам средства с сверхплановых показателей от таможни на развитие дорог, то бюджет Украины будет не выполнен". То есть, по их мнению, Закарпатский облсовет и администрация недалекие в этом вопросе", - рассказал он.
Когда журналист отметил, что Закарпатью нужно больше представителей в Верховной Раде для лоббирования интересов региона, Ривис сказал: "Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатья в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует".
После этого он добавил, что Закарпатье должно получать "средства на уровне со всеми регионами Украины".
Украинская правда
Щось "ватою" завоняло. Зара подивимось, що це за голова облради.....
Все зрозуміло - схемки контрабандні покриває, митниця доходів недозбирує, а грошей на дороги хоче з бюджету