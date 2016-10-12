В Одессе бушует непогода: дерево убило женщину

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Среда, 12 октября 2016, 15:27

В результате непогоды в Одессе погиб один человек.

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Трагедия произошла на улице Космонавтов. 79-летняя женщина погибла от травм, нанесенных упавшим деревом.

Ранее также сообщалось о падении двух строительных кранов и многочисленных деревьев из-за непогоды.

Одесситов призвали не выходить из дома без крайней нужды. Как отмечает "Думская", некоторые жители города рискнули прийти к морю и фотографируют бушующую стихию.

 
 

На каждом пляже дежурят спасатели.

 

По информации Гидрометцентра, сложные погодные условия сохранятся в Одессе и завтра, 13 октября.

Ночью ожидаются порывы юго-восточного, днем — северо-западного ветра 15-20 м/сек. Ночью и утром — сильный дождь.

В то же время в селе Новосельское Ренийского района Одесской области 53 частных домохозяйства оказались затопленными в результате дождя.

Темы: Одесса стихия
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