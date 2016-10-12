В Одесі вирує негода: дерево вбило жінку
В результаті негоди в Одесі загинула одна людина.
Про це повідомляє "Думская", посилаючись на прес-службу міськради.
Трагедія сталася на вулиці Космонавтів. 79-річна жінка загинула від травм, завданих деревом, що впало.
Раніше також повідомлялося про падіння двох будівельних кранів і численних дерев через негоду.
Одеситів закликали не виходити з дому без крайньої потреби. Як зазначає "Думская", деякі жителі міста ризикнули прийти до моря і фотографують стихію.
На кожному пляжі чергують рятувальники.
За інформацією Гідрометцентру, складні погодні умови збережуться в Одесі і в четвер, 13 жовтня.
Вночі очікуються пориви південно-східного, вдень - північно-західного вітру 15-20 м/сек. Вночі та вранці – сильний дощ.
У той же час в селі Новосільське Ренійського району Одеської області 53 приватних домогосподарства виявилися затопленими в результаті дощу.