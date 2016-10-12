В Одесі вирує негода: дерево вбило жінку

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Середа, 12 жовтня 2016, 15:27

В результаті негоди в Одесі загинула одна людина.

Про це повідомляє "Думская", посилаючись на прес-службу міськради.

Трагедія сталася на вулиці Космонавтів. 79-річна жінка загинула від травм, завданих деревом, що впало.

Раніше також повідомлялося про падіння двох будівельних кранів і численних дерев через негоду.

Одеситів закликали не виходити з дому без крайньої потреби. Як зазначає "Думская", деякі жителі міста ризикнули прийти до моря і фотографують стихію.

 
 

На кожному пляжі чергують рятувальники.

 

За інформацією Гідрометцентру, складні погодні умови збережуться в Одесі і в четвер, 13 жовтня.

Вночі очікуються пориви південно-східного, вдень - північно-західного вітру 15-20 м/сек. Вночі та вранці – сильний дощ.

У той же час в селі Новосільське Ренійського району Одеської області 53 приватних домогосподарства виявилися затопленими в результаті дощу.

Теми: Одеса стихія
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