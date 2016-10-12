МОЗ готовится к трем штаммам гриппа, пока что ходят другие вирусы

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Среда, 12 октября 2016, 16:05

Министерство здравоохранения ожидает циркуляции трех штаммов гриппа в эпидемиологическом сезоне 2016/2017 годов.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак на брифинге, передают "Украинские новости".

"Эпидемия гриппа проходит в Украине ежегодно и не является неожиданностью. По данным МОЗ, в сезоне 2016/2017 в Украине будут циркулировать следующие штаммы гриппа: "Калифорния", "Гонконг" и "Брисбен", – сказала она.

Сивак отметила, что вакцинация против гриппа рекомендуема, но не обязательна.

По информации, которой располагает МОЗ, аптеки Украины обеспечены зарегистрированными и проверенными вакцинами против гриппа.

По словам заведующей госучреждения "Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций МОЗ Украины" Татьяны Дихановской, с 3 октября начался новый отсчет больных гриппом и острыми респираторными инфекциями.

"На 40 неделе, которая началась с 3 октября, заболело 153 тысячи человек. Из них было госпитализировано 3,7 тысячи человек, из которых 75% дети. Были проведены исследования, вирус гриппа не был найден, в 51% случаев были определены вирусы парагриппа, а также аденовирусы, и респираторно-синцитиальные инфекции", – заявила она.

По словам Дихановской, эпидемические пороги в Украине еще не превышены.

За предыдущий эпидемический сезон, 28 сентября 2015 года – 22 мая 2016 года, Минздрав зарегистрировал 5,8 млн случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 391 человек умер из-за заболевания гриппом.

Темы: здоровье Минздрав
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