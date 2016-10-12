МОЗ готується до трьох штамів грипу, поки що ходять інші віруси

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Середа, 12 жовтня 2016, 16:05

Міністерство охорони здоров'я очікує циркуляцію трьох штамів грипу в епідеміологічному сезоні 2016/2017 років.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак на брифінгу, передають "Українські новини".

"Епідемія грипу проходить в Україні щорічно й не є несподіванкою. За даними МОЗ, у сезоні 2016/2017 в Україні будуть циркулювати наступні штами грипу: "Каліфорнія", "Гонконг" і "Брісбен", – сказала вона.

Сивак зазначила, що вакцинація проти грипу є рекомендаційною, але не обов'язковою.

За інформацією, яку має МОЗ, аптеки України забезпечені зареєстрованими й перевіреними вакцинами проти грипу.

Зі слів завідувачки держустанови "Український центр грипу й гострих респіраторних інфекцій МОЗ України" Тетяни Диханівської, з 3 жовтня почався новий відлік хворих грипом і гострими респіраторними інфекціями.

"На 40 тижні, що почався з 3 жовтня, захворіло 153 тисячі людей. Із них було госпіталізовано 3,7 тисячі людей, з яких 75% діти. Були проведені дослідження, вірус грипу не був знайдений, в 51% випадків були визначені віруси парагрипу, а також аденовіруси, і респіраторно-синцитіальні інфекції", – заявила вона.

Зі слів Диханівської, епідемічні пороги в Україні ще не перевищено.

За попередній епідемічний сезон, 28 вересня 2015 року – 22 травня 2016 року, Мінздоров'я зареєструвало 5,8 млн випадків захворювань грипом і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), 391 людина померла через захворювання грипом.

Теми: здоров'я МОЗ
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