В Раде говорят, что не отправляли Мосийчука в командировку

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Среда, 12 октября 2016, 19:50

Верховная Рада не отправляла в командировку нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос нардепа БПП Сергея Лещенко.

"... Мосийчук в период с 3 по 7 октября 2016 год за границу не был командирован", - сказано в сообщении.

5 октября стало известно, что Мосийчук, пренебрегая пленарной неделей в Раде, улетел в Арабские Эмираты.

Его видели в аэропорту "Жуляны", когда он регистрировался на рейс и предъявил свой паспорт.

Когда в соцсети начали обсуждать путешествие Мосийчука, он сообщил, что экстренно улетел в Эмираты помогать своему другу после операции.

Темы: Верховная Рада Мосийчук Лещенко
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IP: 95.132.115.---анатолян12.10.2016 21:35
бридкий, брехливий корупціонер, як вся партія ляшка, гидотники продажні, і який глупий народ, що їм вірять і обирають.
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