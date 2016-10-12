Россиянин умер от эпилептического приступа после задержания на Черниговщине

Гражданин России, которого украинские пограничники задержали на Черниговщине, умер от эпилептического припадка.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно информации, утром гражданин России, постоянно проживавший на территории непризнанного Приднестровья, пытался пересечь границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи", однако пограничники его не пропустили из-за запрета мужчине въезжать на территорию Украины.

Мужчина решил схитрить и пересечь границу нелегально. Однако и это ему не удалось. Гражданина РФ задержали пограничники отдела "Добрянка" на окраине села Новые Яриловичи.

"Впоследствии, после оформления соответствующих административных документов, у задержанного внезапно ухудшилось состояние здоровья. По признакам, у него случился эпилептический приступ. Пограничники сразу вызвали карету скорой помощи, но, когда она прибыла, то только констатировала смерть задержанного", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители поинформированы об указанном случае.

Украинская правда