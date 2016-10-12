Росіянин помер від епілептичного нападу після затримання на Чернігівщині

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Середа, 12 жовтня 2016, 20:54

Громадянин Росії, якого українські прикордонники затримали на Чернігівщині, помер після епілептичного нападу.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Згідно з інформацією, вранці громадянин Росії, який постійно проживав на території невизнаного Придністров’я, намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Нові Яриловичі", однак прикордонники його не пропустили через заборону чоловікові в’їжджати на територію України.

Чоловік вирішив схитрувати і перетнути кордон нелегально. Проте і це йому не вдалося. Громадянина РФ затримали прикордонники відділу "Добрянка" на околиці села Нові Яриловичі.

"Згодом, після оформлення відповідних адміністративних документів у затриманої особи раптово погіршився стан здоров’я. За ознаками, у нього стався епілептичний напад. Прикордонники відразу викликали карету швидкої допомоги, але, коли вона прибула, то лише констатувала смерть затриманого", - зазначили у прес-службі.

Правоохоронці поінформовані про вказаний випадок.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба Чернігівська область
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