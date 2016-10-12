Решение ПАСЕ: экономические санкции против РФ должны сохраняться

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Среда, 12 октября 2016, 21:53

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила поправку к резолюции по Украине, в которой призвала страны-члены ЕС сохранять санкции, невзирая на экономические потери.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Ассамблея отмечает, что экономические последствия конфликта значительны не только для Украины и Российской Федерации, но и для Европейского Союза и некоторых стран Европы, которые в той или иной степени пострадали от санкций против Российской Федерации и российских контр-санкций", - признается в документе.

"Обсуждение санкций разделяет Европейский Союз и угрожает его единству", - добавлено в документе.

По предложению украинских депутатов в решение было добавлено также следующее утверждение:

"Международное давление, включая санкции, должно сохраняться до тех пор, пока не прекратится российская агрессия и не будут полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах".

71 депутат ПАСЕ проголосовал за, 17 – против.

Как известно, ПАСЕ еще в 2014 году ввела политические санкции против РФ через что Россия оставила зал ПАСЕ. Этого года президент ассамблеи Педро Аграмунт призвал вернуть Россию, но его предложение вызвало сопротивление ключевых политических групп.

Украина инициировала вопрос возможной досрочной отставки президента ПАСЕ.

Темы: ПАСЕ санкции Росcия
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