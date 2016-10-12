Боевики обстреляли дома гражданских в Водяном

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Среда, 12 октября 2016, 23:58

Боевики открыли огонь из САУ калибром 152-мм по поселку Водяное, в результате  произошел пожар и несколько домов получили серьезные повреждения.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, передает 0629.com.ua.

По его словам, обстрел продолжается. Количество пострадавших среди мирного населения уточняется.

Киндсфатер отметил, что по состоянию на 18.00 в секторе произошло 13 обстрелов, из них 6 - на мариупольском направлении. 6 раз боевики применили артиллерию.

Канонада слышна и в Мариуполе. Даже при закрытых окнах залпы тяжелых орудий слышны в Кальмиусском и Левобережном районах. На Восточном дрожат окна.

"Ситуация на линии фронта контролируемая. Военные приведены в состояние высокой готовности", - подчеркнул Киндсфатер.

На данный момент информации о раненых жителях нет. В больницы Мариуполя они не поступали. В тоже время есть информация о раненых среди военнослужащих.

Темы: Донбасс АТО терроризм
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