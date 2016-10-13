Боевики срывают соглашение о разведении сил на линии соприкосновения - СЦКК

Руководства боевиков "ДНР / ЛНР" не желают выполнять Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств, и поставили под сомнение возможность разведения сил и средств в Станции Луганской в ​​ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого.

В СЦКК отмечают, что в последние дни наблюдается эскалация ситуации и значительное увеличение нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения сторон, в том числе с использованием вооруженными формированиями ОРДО/ОРЛО вооружения и военной техники, которые должны быть отведены на определенные Минским соглашениями расстояния.

Так, 10 октября было зафиксировано 49 обстрелов, в том числе 25 (336 снарядов и мин) из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также 120 и 82 мм минометов.

11 октября зафиксировано 48 обстрелов по позициям ВС Украины было выпущено 629 мин и снарядов различных калибров.

Уже 12 октября по состоянию на 22.00 зафиксирован 41 обстрел (988 снарядов и мин).

Только в последние дни погибли 2 и ранены 19 военнослужащих ВС Украины.

От наибольшее огневого воздействия на днях пострадало Мариупольское направление, на которое пришлось около половины всех обстрелов. За неполные трое суток на этом направлении зафиксировано более 1600 разрывов артиллерийских снарядов и мин.

Неспокойно и вблизи участков, где произошло разведение сил и средств, что подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.

В частности, 10 октября на участке № 3 (Петровское) наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксирован один взрыв в пределах участка разведения, а 11 октября - 9 взрывов вблизи населенного пункта Золотое.

Существует опасность применения снайперов и ДРГ на участках разведения. В частности, в отчете СММ ОБСЕ за 10 октября отмечено, что "в полдень 8 октября наблюдатели видели двух вооруженных членов "ДНР" в одежде военного типа, возвращались со стороны участка разведения. Каждый из них нес по снайперской винтовке".

В н.п. Новозвановка, который находится вблизи участка разведения № 2 (Золотое), 11 октября украинской стороной СЦКК было зафиксировано 2 обстрела с использованием минометов калибра 120 и 82 мм (93 разрыва).

Также украинская сторона фиксирует нарушения режима прекращения огня и на участке разведения в районе Станицы Луганской.

10 октября наблюдатели СММ зафиксировали один взрыв в пределах участка разведения у железнодорожного моста.

11 октября в период 21.23 - 21.30 наблюдателями украинской стороны СЦКК зафиксирован обстрел н.п. Станица Луганская со стороны памятника Князю Игорю (ОРЛО) с использованием подствольного гранатомета ГП-25 (6 выстрелов).

12 октября, около 20.15 наблюдатели украинской стороны СЦКК визуально наблюдали, как в пределах участка разведения № 1 (Станица Луганская), возле пешеходного моста, группа вооруженных лиц на территории ОРЛО начала хаотичную стрельбу из стрелкового оружия, а в 20.53 был осуществлен обстрел позиций подразделений ВС Украины из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела) и 7 очередей из крупнокалиберного пулемета.

"Указанное свидетельствует о нежелании руководства ОРДО/ОРЛО выполнять Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств, и ставит под сомнение возможность разведения сил и средств на участке № 1 в ближайшее время", - отмечается в заявлении.

Таким образом руководство боевиков в очередной раз срывает выполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы.

При этом украинская сторона СЦКК подтверждает готовность Вооруженных Сил Украины к выполнению мероприятий, определенных Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на участке № 1 (Станица Луганская).

В то же время, как отмечается в заявлении, в соответствии с отчетами СММ ОБСЕ, пока не созданы условия для обеспечения мониторинга и верификации процесса разведения сил и средств на согласованных участках на постоянной основе, что также затрудняет объективный контроль за процессом разведения.

Как сообщалось, по данным ГУР, силы боевиков в районе Станицы Луганской остаются на позициях и не допускают наблюдателей миссии ОБСЕ в район отвода.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.