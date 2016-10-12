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В ГУР кажуть, що відведення під Станицею має поновитися в четвер

Середа, 12 жовтня 2016, 13:08
В ГУР кажуть, що відведення під Станицею має поновитися в четвер

В районі Станиці Луганської бойовики здійснюють провокаційні обстріли позицій сил АТО, порушуючи реалізацію рамкової угоди від 21 вересня щодо розведення сил на цьому напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони у середу.

"Передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишаються на позиції у районі мосту через річку Сіверський Донець. Спостерігачі місії ОБСЄ до району відведення не допускаються",  - вказано в повідомленні.

Відновлення заходів відведення заплановано на 13 жовтня 2016 року.

За даними ГУР, командування 2 АК прийняло рішення про припинення виконання завдань офіцерами-спостерігачами 2 (Луганськ) та 4 (Алчевськ) окремих мотострілецьких бригад 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, які залучались до контролю за дотриманням режиму припинення вогню у районах н.п.Весела Гора, Раївка, Жовте, Хрящівка, Сміле, Балка Суходіл.

Розвідники не виключають активізації провокаційних обстрілів позицій сил АТО із зазначених районів.

В населених пунктах Золоте та Петрівське продовжується розмінування місцевості.

Українська правда

Теми: розвідкаЛуганська областьМінські угоди
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