Россия провела три пуска межконтинентальных ракет

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Четверг, 13 октября 2016, 02:18

Россия провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с космодрома "Плесецк".

Об этом ссылаясь на Минобороны страны, пишет DW.com.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка, указали в министерстве.

В тот же день межконтинентальная баллистическая ракета "Синева" была запущена с ракетного подводного крейсера Северного флота "Новомосковск" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск был произведен из подводного положения, сообщили в Минобороны.

Еще один пуск баллистической ракеты был произведен с атомного подводного ракетоносца Тихоокеанского флота "Георгий Победоносец" из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Ранее сообщалось, что на стрельбах в рамках учений Черноморского флота ВС РФ в оккупированном Крыму военные осуществили два неудачных запуска боевых ракет.

Темы: Росcия ядерное оружие
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