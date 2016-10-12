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Среда, 12 октября 2016, 12:20

Разведка сообщает, что на стрельбах в рамках учений Черноморского флота ВС РФ в оккупированном Крыму военные осуществили два неудачных запуска боевых ракет.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны в среду.

Отмечается, что стрельбы проводились в рамках итоговой проверки органов управления, объединений, соединений и частей ВС РФ за 2016 учебный год (с 3 октября с.г.), на межвидовом полигоне Черноморского флота ВС РФ "Опук".

Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" из зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1" и малого противолодочного корабля "Муромец" из зенитно-ракетного комплекса "Оса-М" провели два пуска, один из которых неудачный – ракета 9М33 упала в море через 2 секунды после старта.

Боевые расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" 15 отдельной береговой ракетной бригады (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ провели неудачный пуск во надводным целям ракетой 3М24, которая упала в море на расстоянии 8 км от берега.

"Учитывая тактико-технические характеристики ракеты (дальность поражения составляет до 130 км), указанный инцидент мог повлечь угрозу жизни гражданскому населению и инфраструктуре АР Крым", – отмечают разведчики.

Украинская правда

Темы: разведкаКрым
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