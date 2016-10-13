Яценюк пришел на очередной допрос по делу Майдана

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Четверг, 13 октября 2016, 10:48

Экс-премьер Арсений Яценюк в очередной раз пришел в Генеральную прокуратуру на допрос по делу преступлений против активистов Евромайдана в период января-февраля 2014 года.

Перед входом в здание Генпрокуратуры в четверг утром он рассказал журналистам, что следствие устанавливает роль "каждого участника преступной группировки, возглавляемой тогдашним президентом" Виктором Януковичем, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по его словам, устанавливается роль сотрудников правоохранительных органов, "натравливавших титушек… на мирных протестующих", министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, "которые неоднократно приезжали к Януковичу и проводили с ним переговоры", а также "роль и место" некоторых народных депутатов.

"Воспроизводится полная картина того, что предшествовало Майдану и как разворачивались драматические действия с 18 по 21 (февраля 2014 года – ред.)… Таким образом, у следствия будет полная картина для того, чтобы передать эти материалы в суд и начать процесс заочного и очного правосудия", – рассказал экс-премьер.

На вопрос журналистов о материалах в его руках, Яценюк отметил, что "это уже намного меньшая папка по сравнению с той, что была во время предыдущего общения с органами прокуратуры".

Как известно, Яценюк также приходил 11 октября на допрос в Генпрокуратуру и после окончания рассказал, что "дело ведут много следователей", отметил их профессионализм и заявил, что "если такие люди будут расследовать это дело, что оно не только будет передано в суд, но еще и получит обвинительный приговор против бывшего режима".

По его словам, часть плана, реализовавшегося Януковичем, в том числе и по разгону Евромайдана, совершалась по содействии и поддержке России и российских спецслужб, а сам экс-президент "был марионеткой".

Темы: Яценюк допрос Евромайдан Генпрокуратура
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IP: 46.219.243.---Лисько Александра13.10.2016 11:29
неужели все-таки доведут это дело до завершения?? а еще сколько регионалов у нас сидит на свободе в полном здравии, их бы тоже не мешало допросить, они помогут установить истину..
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