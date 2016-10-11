Яценюк прибыл в ГПУ на допрос по делу Майдана

Экс-премьер Арсений Яценюк во вторник прибыл в Генпрокуратуру на допрос относительно событий на Евромайдане зимой 2014 года.

Об этом он сказал журналистам перед входом в здание ГПУ.

По словам Яценюка, он сам обратился к следователям с предложением дать показания и они 7 октября пригласили его на допрос.

Он добавил, что ранее допрашивался по делу о принятии "диктаторских законов" 16 января 2014 года, а сейчас будет свидетельствовать о периоде с 20 января до наиболее трагических событий на Майдане.

"Я готовился к этому процессуальному действию, именно поэтому, восстанавливал в памяти все события, которые были два года назад. Я знаю, что новый генеральный прокурор дал все полномочия следственной группе в этом вопросе и она насчитывает несколько сот человек", – заявил он.

Яценюк выразил уверенность, что сейчас у следствия "есть политическая воля и юридические основания для доведения дела до суда".

Также он добавил, что взял с собой все документы, которые имел в отношении этого дела.

Украинская правда