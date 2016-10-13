Доверие россиян к Путину падает – опрос

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Четверг, 13 октября 2016, 11:47

За год доверие россиян снизилось практически ко всем социальным институтам. Доверие к Путину упало на 6% - до 74.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Согласно опросу, доверие к президенту России Владимиру Путину за год упало на 6 процентов, таким образом снизилось с 80% в 2015 году к 74% в 2016.

 
Доверие к Путину упало на 6 процентов
данные левада-центра

Доверие снизилось менее существенно к институтам, которым россияне более всего доверяют: президент, армия и органы госбезопасности.

Напротив, наиболее значимое снижение доверия отмечается к таким политическим институтам, как правительство (45% в 2015 против 26% в 2016), Госдума (40% против 22%) и областные власти (38% против 23%), показатели доверия к которым вернулись даже к более низкому уровню, чем в "докрымский" 2013 год.

Меньше всего россияне доверяют политическим партиям и крупному бизнесу.

Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                3,4% для показателей, близких к 50%

                2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

                2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

                1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Украинская правда

Темы: Путин опрос
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