Довіра росіян до Путіна падає – опитування

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Четвер, 13 жовтня 2016, 11:47

За рік довіра росіян знизилося практично до всіх соціальних інститутів. Довіра до Путіна впала на 6% - до 74.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Левада-центром.

Згідно з опитуванням, довіра до президента Росії Володимиру Путіна за рік впала на 6 відсотків - знизилася з 80% в 2015 році до 74% у 2016.

Довіра знизилася менш суттєво до інститутів, яким росіяни найбільше довіряють: президент, армія і органи держбезпеки.

 
Довіра до Путіна впала
дані левада-центру

Навпаки, найбільш сильне зниження довіри відзначається до таких політичних інститутів як уряд (45% в 2015 проти 26% у 2016), Держдума (40% проти 22%) та обласна влада (38% проти 23%), показники довіри до яких повернулися навіть до нижчого рівня, ніж у "докримський" 2013 рік.

Найменше росіяни довіряють політичним партіям і великому бізнесу.

Опитування проведено 23 – 26 вересня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

2,9% для показників, близьких до 25% / 75%

2,0% - для показників, близьких до 10% / 90%

1,5% для показників, близьких до 5% / 95%

Українська правда

Теми: Путін опитування
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