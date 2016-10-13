Пограничники объясняют, почему перенесут пункт пропуска "Зайцево"

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Четверг, 13 октября 2016, 16:07

Перенос контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" на линии разграничения в зоне проведения АТО в район Майорска состоится в краткосрочной перспективе, сейчас ведутся подготовительные работы.

Об этом на брифинге в четверг в Киеве сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение о переносе КПВВ "Зацево" ближе к так называемому "нулю" к линии разграничения уже принято. Прошли соответствующие совещания в Донецкой военно-гражданской администрации. Это требует определенной подготовительной работы, которая сейчас продолжается, но перспектива решения этого процесса краткосрочна – много времени это не займет", – сказал он.

По словам Слободяна, данное решение было принято исключительно из соображений безопасности.

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