Прикордонники пояснюють, чому перенесуть пункт пропуску "Зайцеве"

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Четвер, 13 жовтня 2016, 16:07

Перенесення контрольного пункту в'їзду-виїзду "Зайцеве" на лінії розмежування в зоні проведення АТО в район Майорська відбудеться в короткостроковій перспективі, зараз ведуться підготовчі роботи.

Про це на брифінгу в четвер у Києві повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про перенесення КПВВ "Зацеве" ближче до так званого "нуля" до лінії розмежування вже прийнято. Пройшли відповідні наради в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Це вимагає певної підготовчої роботи, яка зараз триває, але перспектива вирішення цього процесу короткострокова – багато часу це не займе ", – сказав він.

За словами Слободяна, це рішення було прийнято виключно з міркувань безпеки.

Теми: АТО Донбас
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