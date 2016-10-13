Прикордонники пояснюють, чому перенесуть пункт пропуску "Зайцеве"

Перенесення контрольного пункту в'їзду-виїзду "Зайцеве" на лінії розмежування в зоні проведення АТО в район Майорська відбудеться в короткостроковій перспективі, зараз ведуться підготовчі роботи.



Про це на брифінгу в четвер у Києві повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".



"Рішення про перенесення КПВВ "Зацеве" ближче до так званого "нуля" до лінії розмежування вже прийнято. Пройшли відповідні наради в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Це вимагає певної підготовчої роботи, яка зараз триває, але перспектива вирішення цього процесу короткострокова – багато часу це не займе ", – сказав він.



За словами Слободяна, це рішення було прийнято виключно з міркувань безпеки.