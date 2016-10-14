Самолеты России и Сирии бомбили Алеппо

00
0
Пятница, 14 октября 2016, 02:58

Российские и сирийские самолеты 13 октября нанесли новые воздушные удары по сирийскому городу Алеппо.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это произошло за несколько дней до переговоров, направленных на прекращение огня в Сирии.

По сообщению наблюдателей по правам человека в Сирии, базирующихся в Лондоне, более 20 воздушных ударов были нанесены по восточной части города, в результате чего погибли семь гражданских. В сообщении наблюдателей также говорится, что еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела.

На прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. В Москве пояснили, что Россия ветировала проект резолюции по Сирии, так как проект "политизированный и имеет односторонний характер".

Темы: Росcия Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО 14 октября 2016, 00:55
Фейгину запретили выезд из России 13 октября 2016, 20:43
Путин на заседании СНБО РФ поднял вопрос минских договоренностей 13 октября 2016, 15:52
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО
Подозреваемый в организации захвата Харьковской ОГА вышел под залог
Мэра Бучи посадили под домашний арест с браслетом
Фейгину запретили выезд из России
Все новости
Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?

Культура

От диабета до демократии: Сахарная архитектура в ИЗОЛЯЦИИ