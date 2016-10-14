Літаки Росії і Сирії бомбардували Алеппо

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 02:58

Російські та сирійські літаки 13 жовтня завдали нових повітряних ударів по сирійському місту Алеппо.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це сталося за кілька днів до переговорів, спрямованих на припинення вогню в Сирії.

За повідомленням спостерігачів з прав людини в Сирії, які базуються в Лондоні, більше 20 повітряних ударів було завдано по східній частині міста, в результаті чого загинули семеро цивільних. У повідомленні спостерігачів також говориться, що ще чотири людини загинули в результаті артилерійського обстрілу.

Минулого тижня Росія заблокувала прийняття в Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. У Москві пояснили, що Росія ветувала проект резолюції по Сирії, так як проект "політизований і має односторонній характер".

Теми: Росія Сирія
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