Тука - Населенные пункты не входят в зону разведения сил на Донбассе

Населенные пункты не входят в зону, из которой отводятся войска согласно рамочным договоренностям Трехсторонней контактной группы о разведении сил в зоне АТО.



Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "УНИАН".

По его словам, в Станице Луганской зона отвода украинских военных не доходит до КПВВ, на котором они несут службу.



Тука уточнил, что в "серой зоне" после разведения войск окажутся поля и леса, но люди там не живут.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской. 1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.