Тука - Населені пункти не входять до зони розведення сил на Донбасі

Населені пункти не входять в зону, з якої відводяться війська згідно рамковим домовленостям Тристоронньої контактної групи про розведення сил в зоні АТО.

Про це в ефірі телеканалу 1 + 1 заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "УНІАН".

За його словами, в Станиці Луганській зона відводу українських військових не доходить до КПВВ, на якому вони несуть службу.

Тука уточнив, що в "сірій зоні" після розведення військ опиняться поля і ліси, але люди там не живуть.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів в Золотому, Петровському та Станиці Луганській. 1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня - в Петровському.