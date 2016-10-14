АТО: За сутки25 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

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Пятница, 14 октября 2016, 07:25

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на сайте Минобороны Украины.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов.

"Нарушая "режим тишины" противник открывал огонь в районах Талаковки, Марьинки и Богдановки из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, а по Широкино и Водяному - из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122мм", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Сепаратисты вели вооруженные провокации из гранатометов и стрелкового оружия в районах Новоалександровки и Станицы Луганской. Также здесь "работал" снайпер боевиков.

 Украинские позиции в Новозвановке боевики обстреляли из ствольной артиллерии 152 калибра.

На Донецком направлении зафиксирован 1 обстрел.

В Авдеевке террористы применил пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие. Кроме того, на этом участке боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм.

Темы: АТО Донбасс
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