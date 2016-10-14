АТО: За добу 25 обстрілів, бойовики били з важких мінометів
За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сайті Міноборони України.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 обстрілів.
"Порушуючи "режим тиші" противник відкривав вогонь в районах Талаківки, Мар’їнки та Богданівки з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, а по Широкиному і Водяному — з мінометів калібру 120мм та ствольної артилерії калібру 122мм", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Сепаратисти вели збройні провокації з гранатометів і стрілецької зброї в районах Новоалександрівки і Станиці Луганської. Також тут "працював" снайпер бойовиків.
Українські позиції в Новозванівці бойовики обстріляли зі ствольної артилерії 152 калібру.
На Донецькому напрямку зафіксовано 1 обстріл.
В Авдіївці терористи застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. Крім того, на цій ділянці бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм.