Гройсман пообещал военным поддержку "на экономическом фронте"

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Пятница, 14 октября 2016, 10:28

Правительство "на экономическом фронте" будет все делать для того, чтобы поддержать военных, обеспечить армию сверхсовременным вооружением.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с инструкторско-преподавательским составом 199 учебного центра Высокомобильных десантных войск ВСУ - участниками АТО 2014-2016 годов, сообщает пресс-служба правительства.

"Наша задача и первый приоритет работы правительства - должны обеспечить украинское войско всеми необходимыми финансовыми, техническими ресурсами для того, чтобы наши воины получили обеспечение, вооружение и все то, что необходимо для эффективной обороны нашей страны", - заявил премьер.

Он напомнил, что недавно по решению Совета национальной безопасности и обороны правительство наработало изменения в государственный бюджет страны, где определило дополнительно 3,8 млрд грн на материально-техническое обеспечение военных.

В следующем году правительство планирует увеличить финансирование армии на 14 млрд грн. "Это даст возможность при рациональном использовании этих ресурсов значительно повысить обеспечение и вооружение [армии]", - отметил Гройсман.

"Фактически, возможно сказать, что за несколько лет украинское войско произошло, и сейчас наша задача - максимальное обеспечение, новая техника, новое вооружение, все то, что позволит воинам быть эффективными и повышать безопасность наших воинов", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: Гройсман
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