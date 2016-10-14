Гройсман пообіцяв військовим підтримку "на економічному фронті"

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 10:28

Уряд "на економічному фронті" буде все робити для того, щоб підтримати військових, забезпечити армію надсучаснім озброєнням.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман під час зустрічі з інструкторсько-викладацьким складом 199 навчального центру Високомобільних десантних військ ЗСУ – учасниками АТО 2014-2016 років, повідомляє прес-служба уряду.

"Наше завдання і перший пріоритет роботи уряду -  маємо забезпечити українське військо усіма необхідними фінансовими, технічними ресурсами для того, щоб наші воїни отримали забезпечення, озброєння і все те, що необхідне для ефективної оборони нашої країни", - заявив прем’єр.

Він нагадав, що нещодавно за рішенням Ради національної безпеки і оборони уряд напрацював зміни до державного бюджету країни, де визначив додатково 3,8 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення військових.

Наступного року уряд планує збільшити фінансування армії на 14 млрд грн. "Це дасть можливість при раціональному використанні цих ресурсів значно підвищити забезпечення і озброєння [армії]", - зазначив Гройсман.

"Фактично, можливо сказати, що за декілька років українське військо відбулося, і зараз наше завдання - максимальне забезпечення, нова техніка, нове озброєння, все те, що дасть можливість воїнам бути ефективними і підвищувати безпеку наших воїнів", - наголосив він.

Українська правда

Теми: Гройсман
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