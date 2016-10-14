Гройсман пообіцяв військовим підтримку "на економічному фронті"
Уряд "на економічному фронті" буде все робити для того, щоб підтримати військових, забезпечити армію надсучаснім озброєнням.
Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман під час зустрічі з інструкторсько-викладацьким складом 199 навчального центру Високомобільних десантних військ ЗСУ – учасниками АТО 2014-2016 років, повідомляє прес-служба уряду.
"Наше завдання і перший пріоритет роботи уряду - маємо забезпечити українське військо усіма необхідними фінансовими, технічними ресурсами для того, щоб наші воїни отримали забезпечення, озброєння і все те, що необхідне для ефективної оборони нашої країни", - заявив прем’єр.
Він нагадав, що нещодавно за рішенням Ради національної безпеки і оборони уряд напрацював зміни до державного бюджету країни, де визначив додатково 3,8 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення військових.
Наступного року уряд планує збільшити фінансування армії на 14 млрд грн. "Це дасть можливість при раціональному використанні цих ресурсів значно підвищити забезпечення і озброєння [армії]", - зазначив Гройсман.
"Фактично, можливо сказати, що за декілька років українське військо відбулося, і зараз наше завдання - максимальне забезпечення, нова техніка, нове озброєння, все те, що дасть можливість воїнам бути ефективними і підвищувати безпеку наших воїнів", - наголосив він.
Українська правда