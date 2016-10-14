Фейгину сообщили, что запрет на выезд из РФ - "техническая ошибка"

Запрет на выезд с территории РФ для адвоката Марка Фейгина - "техническая ошибка".

Об этом 14 октября заявил сам Фейгин на своей странице в Facebook со ссылкой на сообщение Центрального аппарата ФССП.

"Только что из Центрального аппарата ФССП сообщили, что мой вчерашний запрет на выезд является технической ошибкой, я могу лететь прямо сейчас. У меня нет никаких долгов и нет запрета на выезд", - отметил он.

Как известно, 13 октября управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату Украинский Романа Сущенко Марк Фейгин.

Ранее Фейгин сообщил, что ему запрещено выезжать из России по решению судебного пристава. Вместе с тем адвокат отметил, что в ФССП есть сообщения о погашении всех его задолженностей.

19 августа глава Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков согласился рассмотреть заявление еврея, в котором тот просит отменить постановление об ограничении его выезда за пределы России.

Марк Фейгин осуществлял защиту по делу украинки Надежды Савченко, националиста Ильи Горячева, участников панк-группы Pussy Riot. В настоящее время адвокат осуществляет защиту украинца Романа Сущенко, обвиняемого властями России в шпионаже.

Украинская правда