Фейгіну повідомили, що заборона виїзду з РФ - "технічна помилка"

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:19

Заборона на виїзд з території РФ для адвоката Марка Фейгіна - "технічна помилка".

Про це 14 жовтня заявив сам Фейгін на своїй сторінці у Facebook з посиланням на повідомлення Центрального апарату ФССП.

"Щойно з Центрального апарату ФССП повідомили, що моя вчорашня заборона на виїзд є технічною помилкою! Я можу летіти просто зараз. У мене немає ніяких боргів і немає заборони на виїзд", - зазначив він.

Як відомо, 13 жовтня управління ФССП Росії по Москві заборонило виїзд з країни адвокату українця Романа Сущенка Марку Фейгіну.

Раніше Фейгін повідомив, що йому заборонено виїжджати з Росії за рішенням судового пристава. Разом з тим адвокат зазначив, що у ФССП є повідомлення про погашення всіх його заборгованостей.

19 серпня глава Федеральної служби судових приставів Росії Артур Парфенчиков погодився розглянути заяву Фейгіна, в якій той просить скасувати постанову про обмеження його виїзду за межі Росії.

Марк Фейгін здійснював захист у справі українки Надії Савченко, націоналіста Іллі Горячева, учасників панк-групи Pussy Riot. Наразі адвокат здійснює захист українця Романа Сущенка, звинуваченого владою Росії у шпигунстві. 

Українська правда

Теми: Росія
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