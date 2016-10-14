СБУ нашла в Луганской области два схрона с оружием

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Пятница, 14 октября 2016, 12:26

За минувшие сутки при попытке вывезти оружие из зоны АТО СБУ задержаны три человека, а в Луганской области в Попаснянском районе и вблизи Лисичанска ликвидированы два тайника.

 
Фото пресс-службы СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, в общем изъято пять ручных гранатометов, семьдесят гранат, семь мин, четырнадцать выстрелов к гранатометам, два самодельных взрывных устройства, почти одну тысячу патронов различного калибра.

 
Фото пресс-службы СБУ

По указанным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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