СБУ нашла в Луганской области два схрона с оружием

За минувшие сутки при попытке вывезти оружие из зоны АТО СБУ задержаны три человека, а в Луганской области в Попаснянском районе и вблизи Лисичанска ликвидированы два тайника.

Фото пресс-службы СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, в общем изъято пять ручных гранатометов, семьдесят гранат, семь мин, четырнадцать выстрелов к гранатометам, два самодельных взрывных устройства, почти одну тысячу патронов различного калибра.

Фото пресс-службы СБУ

По указанным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда