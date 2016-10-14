СБУ знайшла на Луганщині два схрони зі зброєю

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:26

За минулу добу при спробі вивезти зброю з зони АТО СБУ затримано трьох осіб, а на Луганщині у Попаснянському районі та поблизу Лисичанська ліквідовано два схрони.

 
Фото прес-служби СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, загалом вилучено пʼять ручних гранатометів, сімдесят гранат, сім мін, чотирнадцять пострілів до гранатометів, два саморобні вибухові пристрої, майже одну тисячу набоїв різного калібру.

 
Фото прес-служби СБУ

За вказаними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Українська правда

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