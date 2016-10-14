Россия настаивает: контроль над границей только после выборов и Конституции

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Пятница, 14 октября 2016, 15:16

В России заявляют, что Украина может восстановить контроль над границей с РФ только после выполнения политических пунктов Минских договоренностей.

Об этом говорится в выступлении постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей в Вене 13 октября, текст которого размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

"Мирный процесс должен стать необратимым благодаря выполнению политических пунктов Минских договоренностей. Решение вопросов безопасности и шаги на политическом треке должны быть синхронизированы. Нельзя допускать использования нестабильности на линии соприкосновения, которую Киев сам поддерживает, как предлог для дальнейшего саботажа политического процесса", - утверждает Лукашевич.

По его словам, необходимо согласовать модальности местных выборов в Донбассе и оформить их по украинскому законодательству; принять закон о постоянном особом статусе; обеспечить амнистию и непреследование в связи с событиями на Юго-Востоке и провести конституционную реформу.

"Все эти вопросы составляют единый комплекс правовых гарантий обеспечения прав населения Донбасса. Только после их реализации возможно восстановление контроля центральных властей над границей", - говорится в тексте выступления.

Лукашевич также заявил, что Киев "возобновил массированные обстрелы населенных пунктов" Донбасса.

"Почти месяц не было жертв среди мирного населения, и вот теперь Киев снова взялся за старое", - сказал он.

"В Саханке 9 октября СММ зафиксировала 19 воронок от 120-мм мин, разрушение 10 жилых домов. Две женщины 56 и 67-и лет получили тяжелые ранения. В докладе от 12 октября СММ сообщает о новом обстреле этого населенного пункта из 122-мм артустановок, в результате которого погибла местная жительница и еще 3 гражданских получили ранения. Наблюдатели также подтверждают повреждения жилых домов вследствие обстрелов на прошлой неделе в Александровке, Новоалександровке, Стаханове и Макеевке", - утверждает Лукашевич.

По его словам, "попытки коллективного наказания населения целого региона не добавляют симпатий к Киеву и его идее единого территориально целостного государства".

"Нам стоит больших усилий убеждать представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в том, что их нормальное существование в рамках одного государства с Киевом все еще возможно", - говорится в тексте выступления.

Лукашевич подчеркнул, что "Минские договоренности – это не поражение и не капитуляция Украины, как пытаются подавать националисты, а ее спасение, возможность обеспечить национальное примирение и согласие между всеми фракциями украинского общества, между всеми регионами Украины".

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс
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IP: 176.36.242.---Семен Буденный14.10.2016 15:42
Тогда в таком случае, что бы на суверенной территори провести выборы по украинскиому законодательству и при отсутствии контроля над Государственой границы просто жизненно необходимо ввести регулярыне войска полицеские силы на захваченную территорию, дабы защитить граждан Украины, которые там проживают, от граждан других стран - днр, лнр, раши и др, а также обеспечить охрану избирательной компании, участков, счетных комиссий, наблюдетелей и обеспечение конституционного порядка. Ведь в противном случае - что это за выборы без обеспечения прав граждан Украины на безопасность?
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