Порошенко наградил 265 военных

Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами 265 военных и представителей других силовых структур, которые проявили мужество и героизм в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ №442/2016 президент подписал по случаю Дня защитника Украины 14 октября.

Среди награжденных - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, спасатели и военнослужащие Государственной специальной службы транспорта, военные-связисты.

Президент вручил высокие государственные награды во время торжественной церемонии украинских воинов-героев АТО по случаю празднования Дня защитника Украины.

Украинская правда