Порошенко наградил 265 военных

00
0
Пятница, 14 октября 2016, 15:50

Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами 265 военных и представителей других силовых структур, которые проявили мужество и героизм в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ №442/2016 президент подписал по случаю Дня защитника Украины 14 октября.

Среди награжденных - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, спасатели и военнослужащие Государственной специальной службы транспорта, военные-связисты.

Президент вручил высокие государственные награды во время торжественной церемонии украинских воинов-героев АТО по случаю празднования Дня защитника Украины.

Украинская правда

Темы: Порошенко армия АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко рассказал о своих "сувенирах" с Донбасса 14 октября 2016, 15:37
Порошенко анонсировал очередную передачу техники военным 14 октября 2016, 10:42
Порошенко: Участие в АТО приняли около 280 тысяч украинцев, 2533 - погибли 14 октября 2016, 10:34
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия настаивает: контроль над границей только после выборов и Конституции
В Турции ракетными снарядами обстреляли трассу Анталия-Кемер
АТО: за минувшие сутки пострадавших нет
Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу
Все новости
Нобель-2016

"Хозяева войны". Перевод нескольких песен Боба Дилана

7 трендов CEE-2016

Умные кроссовки и холодильники, которые сами заказывают еду