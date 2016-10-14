В Харькове активисты провели шествие и митинг

Активисты харьковского Евромайдана, Автомайдана, "Гражданской самообороны", Правого сектора, ветераны АТО и др. провели шествие со стометровым флагом Украины по центру Харькова по случаю Дня Защитника Украины и Дня украинского казачества.

Как передает "Интерфакс-Украина", участники акции прошли от площади Конституции до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги.

На пл.Свободы они провели небольшой митинг, почтили память погибших защитников Украины и выложили из зажженных свечей трезубец.

По оценкам полиции, в акции приняли участие до 600 человек.

Акция прошла без происшествий.