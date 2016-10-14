У Харкові активісти провели ходу і мітинг

Активісти харківського Євромайдану, Автомайдану, "Громадянської самооборони", Правого сектора, ветерани АТО і ін. провели ходу зі стометровим прапором України по центру Харкова з нагоди Дня Захисника України та Дня українського козацтва.

Як передає "Інтерфакс-Україна", учасники акції пройшли від площі Конституції до площі Свободи, скандуючи патріотичні гасла.

На пл.Свободи вони провели невеликий мітинг, вшанували пам'ять загиблих захисників України і виклали із запалених свічок тризуб.

За оцінками поліції, в акції взяли участь до 600 чоловік.

Акція пройшла без пригод.