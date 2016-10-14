В ОБСЕ подтвердили взрыв возле офиса в Ивано-Франковске

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Пятница, 14 октября 2016, 20:55

В миссии ОБСЕ подтвердили, что в ночь на 14 октября 2016 у офиса СММ ОБСЕ в Ивано-Франковске произошел взрыв.

Об этом говорится в сообщении миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"В 1:12 14 октября охранник в офисе СММ ОБСЕ, расположенном в центре Ивано-Франковска, услышал взрыв неподалеку. На снятом материале с камеры видеонаблюдения видно, что в 00:24 неизвестный в капюшоне и с фонариком появился на стоянке, а в 1:12 был брошен предмет, который взорвался в 10 м от заднего входа в здание, где расположен офис СММ на 4 и 5 этажах. После этого неизвестный скрылся", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что наблюдатели видели фрагменты того, что было оценено как взрывное устройство на месте происшествия, следы опаленой земли и стены первого этажа здания.

Также девять окон в нижней части здания в радиусе 5 метров были разбиты.

"Члены СММ не получили телесных повреждений, имущество повреждено также не было. Взрыв произошел примерно в том же месте, где транспортное средство СММ подожгли в ночь на 6 сентября 2016 года", - подчеркнули в миссии ОБСЕ.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Ивано-Франковск взрыв
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