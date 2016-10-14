У Франківську в дворі офісу місії ОБСЄ підірвали гранату

В Івано-Франківську у дворі будівлі, де розташований офіс місії ОБСЄ в Україні, вночі підірвали гранату.

Як повідомляє місцеве видання "Галка", подія сталася близько 1:20 ночі 14 жовтня.

Місцеві мешканці почули вибух та повідомили про це поліцію. На місці події правоохоронці виявили пошкоджений фасад ресторану "Фамілія" та розбиті навколишні вікна.

Видання зазначає, що у будівлі розташований офіс місії ОБСЄ в Україні, і саме в цьому дворі раніше паркувалися автомобілі спостерігачів місії. В ніч на 7 вересня невідомий підпалив одну з автівок місії. Винуватця досі не знайшли.

Правоохоронці наразі ці два інциденти не пов’язують.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Поліція встановила, що ймовірно вибухнула граната ГРД-5.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 296, ч.4 (заздалегідь сплановане хуліганство, для нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження майна) та ч1. ст 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Пошуки зловмисника тривають.

Українська правда